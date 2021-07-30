Афганські перекладачі прибули до США евакуаційним рейсом

Спеціальний рейс для 200 афганців, які підпадають під вимоги програми Спеціальної імміграційної візи (SIV), прибув до США у п‘ятницю в рамках програми евакуації тих, хто допомагав урядові США, пише Керолін Пресутті в статті для «Голосу Америки».

«Це важлива віха у виконанні нашої обіцянки перед тисячами афганців, які впродовж 20 років служили пліч-о-пліч з американськими військовими та дипломатами, - заявив президент США Джо Байден. - Я хочу відзначити всіх у Сполучених Штатах, хто виступав від імені цих хоробрих афганців, включаючи горду спільноту ветеранів, які постійно підтримували афганців, котрі були поряд з ними в Афганістані часто в якості перекладачів».

Посадовці Білого дому оголосили про відповідну евакуацію 14 липня.

«Ці хоробрі чоловіки та жінки зі значним ризиком для себе та своїх родин служили поряд із військами США та коаліції і дипломатами задля підтримки наших дій і щоб запобігти перетворенню Афганістану на прихисток для тероризму та загроз нашій батьківщині», - зауважив міністр оборони США Ллойд Остін у п‘ятницю.

Архівне фото: колишні перекладачі в Афганістані

Американські посадовці говорять, що на додаток до 200 осіб, які прилетіли першим рейсом, ще 700 афганців завершили процес оформлення SIV і їх буде евакуйовано протягом наступних декількох тижнів.

«Америка має тривалу традицію вітати іммігрантів, біженців та інших і цей рейс є прикладом цього, - говорить держсекретар США Ентоні Блінкен. - Ми разом з партнерами з громадянського суспільства та десятками тисяч волонтерів по всій країні з нетерпінням чекаємо на можливість привітати наших афганських друзів та партнерів».

За оцінками, біля 2 500 афганців відповідають критеріям для евакуації до США.

Очікується, що програма SIV триватиме і після виведення військ США з Афганістану.

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