Між ОАЕ та Ізраїлем вперше здійснено комерційний рейс

Делегації високопосадовців США та Ізраїлю прибули першим комерційним рейсом, що прямував з Ізраїлю до Об‘єднаних Арабських Еміратів. Також вперше ізраїльський комерційний рейс було здійснено через повітряний простір Саудівської Аравії.

За посередництва США 13 серпня було оголошено домовленість, і Ізраїль та ОАЕ встановили дипломатичні відносини. ОАЕ стали третьою арабською країною після Єгипту та Йорданії, яка нормалізувала відносини з Ізраїлем.

В суботу ОАЕ скасували закон про бойкот Ізраїлю, що діяв з 1972 року.

Серед представників американської делегації був радник президента США Джеред Кушнер, який також є зятем президента. Звертаючись до журналістів Кушнер зазначив: «Це історичний переліт і ми сподіваємось, що це стане початком навіть більш історичного шляху для Близького Сходу і регіону за його межами».

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«Три великі лідери зібрались і почали нову історію для Близького Сходу, Вони вказали, що минуле не повинно визначати майбутнє», - додав він.

У відповідь на встановлення офіційних відносин з ОАЕ, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу погодився призупинити плани відокремлення частини земель на західному березі Йордану, на які висувають свої вимоги палестинці.

Кушнер назвав цю подію «сигналом надії» для палестинців і заявив, що «Ми виклали пропозицію їхньому керівництву, що надасть їм можливість мати країну і самовизначення і відновити їхню економіку, однак ми не можемо прагнути миру більше ніж вони і тому, коли вони будуть готові, регіон з радістю допоможе їм піднятись і просуватись вперед, але вони не можуть залишатись в минулому», - сказав Кушнер.

Палестинські провідники негативно висловились про угоду, заявивши, що вона шкодить планам із досягнення державності, повідомляють ЗМІ.

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