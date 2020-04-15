Український літак-велетень «Мрія» допомагає долати пандемію COVID-19

Найбільший вантажний літак у світі Ан-225 «Мрія» здійснив переліт з Китаю до Польщі, доставивши до Варшави майже 100 тонн предметів захисту для медпрацівників. Доставка відбулась на замовлення Польщі.

Літак піднявся у повітря з 76 тоннами захисних костюмів, 11 тоннами захисних щитів для обличчя та 9 тоннами медичних масок на борту, йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Польщі.

Ан-225 не проводив польотів з жовтня 2018 року і перебував на модернізації та ремонті. Наприкінці березня літак здійснив тестовий переліт а тепер виконує завдання из надання допомоги у подоланні пандемії коронавірусу у світі.

«Мрія» стала шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП «АНТОНОВ» – авіакомпанії «Авіалінії Антонова», які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 «Руслан» виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС, повідомляє ДП «Антонов» в дописі у Facebook.

Дивіться також: Льотчики ВПС США пролетіли над Лас-Вегасом на знак солідарності з медиками, які ведуть боротьбу з коронавірусом. Відео