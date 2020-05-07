Міністерство внутрішньої безпеки США зберігатиме біометричні дані американців на хмарному сервісі Amazon

У рамках програми оновлення старої урядової бази даних про населення Міністерство внутрішньої безпеки США почало процес перенесення біометричних даних фізичних осіб до бази Amazon Cloud.

Процес відбуватиметься у чотири етапи, але більшість інформації з урядових баз даних «мігрує» на «хмару» вже під час першої фази проекту.

Поки часові рамки проекту не визначені, але відомо, що така інформація, як дані для розпізнавання обличчя, відбитки пальців, номер соціального страхування та інша особиста інформація вже незабаром будуть зберігатися на Amazon Cloud.

Проект коштуватиме уряду США 95 мільйонів доларів.

Деякі робітники Amazon раніше висловлювались проти партнерства компанії з правоохоронними органами. У 2018 році група активістів закликала керівництво Amazon припинити працювати з компаніями, які обслуговують імміграційні служби США на тлі критики адміністрації Трампа за його імміграційну політику.

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