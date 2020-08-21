Щоб залучити більше пілотів-жінок, ВПС США змінюють дизайн літаків - AirForce

Більшість літаків США, включаючи F-15, а також льотне устаткування були створені з врахуванням антропоморфних параметрів пілота-чоловіка в 1967 році. Наразі лише 9 відсотків жінок, що служать у американських ВПС відповідають стандартам розмірів тіла, щоб пілотувати F-15. Про це пише американське оборонне видання Air Force.

Тепер ситуація зміниться - в меморандумі від 4 серпня, ВПС США вказало, що майбутні програми закупівлі зброї мають враховувати середні параметри 95 відсотків військовослужбовців США.

Наразі лише 9 відсотків жінок, що служать у американських ВПС відповідають стандартам розмірів тіла, щоб пілотувати F-15

На думку очільника програми закупівель ВПС США Вілла Ропера, ця новація є стратегічною необхідністю для підготовки до можливого протистояння з технічно просунутим суперником, таким як Росія, або Китай, які можуть долучити більшу кількість військовослужбовців.

«Людський фактор - визначальний і він, ймовірно, буде таким у протистоянні таким суперникам як Китай, де, на мою думку, ми будемо більш схильні довіряти оператору літака, більше делегувати і дозволяти брати на себе більший ризик», - говорить Ропер в ексклюзивному інтерв‘ю оборонному виданню Defense News.

«Якщо ми починаємо з того, що штучно відсікаємо половину своїх набраних військовослужбовців, через конструкцію кабіни пілота та управляючих станцій, ми подвоюємо собі роботу і тоді потрібно, щоб кожен оператор був у вісім разів кращим, ніж його супротивник з такої країни як Китай», - додав він.

В коментарі виданню Ропер зазначив, що він поінформував про новації основних виробників зброї у США і отримав позитивні відгуки щодо проекту, деякі представники військово-промислового комплексу здивувались, що таке обмеження і досі існує, додав Ропер.

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