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США можуть швидко запровадити нові санкції проти «Північного потоку 2», - посадовець США

США готові швидко запровадити санкції проти газпромівсього проекту «Північний потік 2». Для цього в американському парламенті буде достатньо голосів, попри передвиборчу кампанію. Про це в статті для німецького видання Handelsblatt повідомив Ричард Гренелл. Гренелл завершує свою роботу на посаді посла США у Німеччині.

«Представники всіх фракцій погоджуються з додатковими санкціями. Незважаючи на виборчу кампанію, затвердження може відбутись швидко», - заявив він.

Речник проекту «Північний потік 2» назвав заяви США про можливі нові санкції проти проекту «незаконною дискримінацією європейських компаній», повідомляють російські ЗМІ.

Через американські санкції, роботи з добудови газопроводу не проводились з кінця минулого року, але останнім часом з’явились повідомлення про прибуття судна з прокладки труб, що належить «Газпрому», «Академік Черський», до Балтійського моря для можливої добудови проекту.

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