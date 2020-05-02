Німеччина може не надати «Північному потоку 2» планованих привілеїв, а Польща закликає арештувати активи проекту

Газотранзитний проект «Північний потік 2» має відповідати газовій Директиві ЄС, вважає німецький регулятор, пишуть ЗМІ з посиланням на німецьке видання Handelsblatt. Німецьке федеральне мережеве агентство не надаватиме привілеїв кремлівському проекту через «його незавершеність», йдеться у повідомленні.

Європейська директива передбачає вимоги з забезпечення рівного доступу до газопроводу компаній з постачання газу і обмежує можливості власника газопроводу використовувати потужності трубопроводу більше ніж на 50%, що у випадку «Північного потоку 2» може означати, що трубопровід залишиться напівпорожнім. Компанія «Північний потік 2» заявила, що оскаржить рішення в суді, якщо воно буде прийняте.

В квітні 2019 року Європарламент поширив вимоги газової директиви ЄС на морські трубопроводи. «Північнй потік 2» подав прохання про виключення для проекту, заявляючи, що його було завершено до введення в дію поправок.

Трубопровід не було завершено через американські санкції запроваджені проти проекту. Для завершення проекту, який наразі готовий на 90%, необхідно прокласти ще 160 кілометрів труб в водах біля Данії.

В суботу російські ЗМІ повідомили, що російський корабель «Адмірал Черський», який може прокладати труби під водою, наближається до вод Данії.

Водночас Польща пропонує арештувати активи проекту в Європі для того, щоб забезпечити виконання рішення про сплату 1,5 мільярда доларів від «Газпрому» Польщі за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Таку пропозицію, як повідомляють ЗМІ, озвучив заступник міністра з державних активів Польщі Януш Ковальський в інтерв‘ю польській газеті Wprost. «Якщо росіяні не поважають закон, то гарною ідеєю є забрати активи «Північного потоку» і «Північного потоку 2», - сказав Ковальський.

Він додав: «Це, в свою чергу, може відтермінувати проект «Північний потік 2».

Наприкінці березня Стокгольмський суд зобов‘язав російський «Газпром» сплатити 1,5 мільярда доларів США за завищення ціни на газ для польської компанії PGNiG починаючи з 2014 року.

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