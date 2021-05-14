Чого очікувати від «антиахметівського» законопроекту - експерти США

Кабінет Мііністрів України рекомендував Верховній раді затвердити законопроект, що передбачає внесення змін до податкового законодавства. Ініціативу в пресі вже назвивають «антиахметівською» та «податковою реформою Зеленського».

Премє‘р-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у випадку затвердження цих законодавчих змін, бюджет може додатково отримати до 60 мільярдів гривень надходжень.

Очікувати, що цей проект призведе до значної деолігархізації не варто, погоджуються аналітики

Найбільш жваву дискусію серед оглядачів викликало положення, яке змінює порядок нарахування ренти на видобуток залізної руди - з 1 липня 2021 року, згідно з проектом, величина ренти буде розраховуватись не на основі собівартості видобутку руди, а на основі міжнародної ринкової ціни.

Додаткові надходження від цієї зміни уряд оцінив на рівні 3 мільярдів гривень.

У світі поширена практика, коли країни збільшують оподаткування, або навіть запроваджують додатковий податок на сировинний товар у час, коли цінова кон‘юнкрута на нього є особливо спрятливою, говорить Андерс Аслунд, експерт американського аналітичного центру «Атлантична рада»​

«Це нормально, - зауважує експерт, - ціна на сировину коливається, і багато країн беруть додатковий податок, коли ціна особливо сильно зростає».

Він, однак, переконаний, що власники залізорудних активів навряд чи значно постраждають від зміни у оподаткуванні. «Двоє великих власників залізорудних активів – Ренат Ахметов та Костянтин Жеваго - однозначно отримують зиск від високих цін на залізну руду, тому, гадаю, вони не дуже постраждають від вищих податків», - говорить Аслунд.

«Уряд Зеленського, як видається, визнав, що в Україні є проблема з олігархами, але прагне також і збільшити надходження від ренти на залізну руду через приведення її до міжнародних стандартів, зауважує Ерік Гонц, заступник директора Центру США з міжнародного підприємництва​.

Найголовніше, реформувати правоохоронну систему. Зараз лише олігархи можуть захистити свою власність від хижацької влади. Це - основна проблем

Крім Ахметова та Жеваго в залізорудній сфері України діють і інші компанії, зауважує експерт: «Новою у цій сфері є компанія Каргілл, яка набуває право видобувати залізну руду поблизу Кривого Рогу».

Однак, очікувати, що цей проект призведе до значної деолігархізації не варто, погоджуються аналітики.

Основне питання, яке потрібно вирішити, на думку Аслунда, - це забезпечити захист власності від рейдерських атак, у яких часто задіяні і правоохоронці.

«Найголовніше, реформувати правоохоронну систему. Зараз лише олігархи можуть захистити свою власність від хижацької влади. Це - основна проблема», - говорить Аслунд

Гонц вказує на те, що «Укрзалізниця» надає деяким компаніям пільгові тарифи.

«Постає питання, чи правильно, щоб в такій країні, як Україна держава надавали субсидії олігархічному бізнесу через пільгові тарифи "Укрзалізниці"? Це питання деолігархізації і створення більш конкурентного ринку», - зауважує Гонц.

Перед нашими очима змінюється культура бізнесу в Україні

Все ж він бачить позитивні зрушення в сфері деолігархізації і вказує на рішення створити Бюро економічної безпеки, розвиток державних послуг в електронному вигляді а також прогрес у втіленні програми ЄБРР з доступу до кредитування. Гонц сподівається на зміну культури бізнесу в Україні.

«Я дуже оптимістичний щодо майбутнього України на шляху розвитку ринків. За 20-30 років сформувались потужні середні та малі підприємства. Цей бізнес досяг успіху без впливових політиків, без червоних директорів. Вони успішні завдяки інноваціям, своєму таланту та стійкості, - говорить експерт. - Є українські компанії, які пройшли крізь бруд і залишились чистими, заслужили повагу. За ними йде нове покоління і, сподіваюсь, їм буде легше будувати нормальний бізнес. І само слово «бізнес» більше не пов‘язуватимуть з олігархами. Це слово асоціюватиметься з інноваціями та можливостями. Ми це бачимо. Перед нашими очима змінюється культура бізнесу в Україні».

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