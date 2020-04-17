Добрі слова підтримки замінили рекламу на головній площі Нью-Йорка у час пандемії

Яскраві рекламні екрани є невід’ємною ознакою головної площі Нью-Йорка Таймс сквер. Тепер, у часі пандемії, на цих екранах висвітилися роботи художників зі словами доброти, любові, подяки медичним працівникам та представникам інших професій, які допомагають долати пандемію COVID-19.

Проект відкрився у п‘ятницю. Його співавторами виступила компанія Times Square Arts, нью-йоркський музей пошти та Print Magazine.

Твори також будуть демонструватись на екранах п‘яти інших районах міста, йдеться у публікації Printmag.

Активісти вже працюють над другою стадією проекту, до якої залучатимуть митців з усього світу, пише NPR.

«Зараз всі перебувають вдома, думають про свій життєвий шлях і дивляться у непевне майбутнє, - говорить в коментарі NPR Хенк Томас, митець з об‘єднання For Freedoms, яке бере участь в проекті. - Гадаю Таймс сквер є для нас місцем радості, роздумів та єднання. Можна сказати, що воно потребує нашої енергії навіть коли нас самих там немає».

Нью-Йорк залишається одним із епіцентрів епідемії коронавірусу у США. 11477 людей померло від коронавірусу у штаті, а кількість зареєстрованих випадків зараження наблизилась до 120 000. Про це у четвер повідомив губернатор штату Ендрю Куомо.

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