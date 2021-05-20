ЄС рекомендує країнам-членам зняти обмеження на в‘їзд для вакцинованих мандрівників

Рада Європи схвалила нові рекомендації Єврокомісії щодо подорожей до ЄС осіб, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 вакцинами, схваленими в ЄС.

Наразі в ЄС зареєстровані вакцини Moderna, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson) та AstraZeneca.

Також 27-ми країнам-членам ЄС пропонується послабити обмеження на подорожі з третіх країн. «Згідно з новими правилами, кількість випадків COVID-19 на 100 000 мешканців за останні 14 днів збільшується з 25 до 57», йдеться в повідомленні.

Послаблення обмежень пов‘язане з «тривалою кампанією вакцинацій і включає певні скасування вимог для вакцинованих осіб а також послаблення критеріїв для полегшення обмежень для третіх країн».

Рішення щодо в‘їзду для тих, хто вакцинувався китайськими Sinopharm та Sinovac, за очікуваннями, може бути прийнято найближчими днями, пишуть ЗМІ.

Єврокомісія передбачає запровадження «надзвичайного механізму» обмеження подорожей, який би дозволив «швидко відреагувати на виникнення нового штаму, що виникає зацікавленість, або в разі виникнення занепокоєння щодо третьої країни».

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