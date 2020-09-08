Пожежі в Каліфорнії охопили 809 тисяч га - найбільше за історію спостережень

Лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія охопили рекордно велику територію, що перевищує 809 тисяч гектарів. 8 людей загинуло, більше 3 300 споруд зруйновано, повідомив Департамент протипожежної безпеки штату.

До тушіння пожеж долучено більше 14 000 пожежників. Посушлива та спекотна погода, поривчасті вітри сприяли швидкому поширенню вогню.

Це лише початок сезону пожеж, заявляють у Департаменті протипожежної безпеки штату.

«Це викликає занепокоєння, бо вересень та жовтень історично найгірші місяці в плані пожеж, - заявляє Лін Толмачоф, речниця Департаменту. - Зазвичай стоїть спекотна погода і деревина висихає. Також спостерігається більше вітрів».

В понеділок надійшли повідомлення про те, що 60 осіб були заблоковані вогнем у лісі Сьєрра. Військові гелікоптери намагались врятувати людей, але на той час зусилля були «безуспішними», повідомляє Департамент протипожежної безпеки міста Фресно.

«Оновлена інформація про інцидент: зусилля з порятунку були безуспішними, військові пілоти мужньо намагались здійснити посадку, але значне задимлення не дозволило безпечно наблизитись, наступну спробу евакуації буде здійснено з приладами нічного бачення», - повідомив Департамент у Twitter.

Окремо Департамент повідомив про порятунок 14 осіб за допомогою гелікоптера, які «можуть бути альпіністами, або туристами, що не змогли евакуюватись».

Департамент закликав місцевих мешканців виконувати накази про евакуацію.

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