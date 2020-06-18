Поважати принцип рівності всіх перед законом закликали Україну посольства США та Канади

Посольство Сполучених Штатів в Україні застерегло офіційний Київ від зведення політичних рахунків. Про це мовиться в заяві, оприлюдненій на офіційній сторінці посольства у Фейсбуці і Твіттері.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне та справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - наголошують американські дипломати.

Проти політичних переслідувань в Україні виступили також посольства Канади і Німеччини в Україні.

ЗМІ та оглядачі пов‘язали ці застереження із новинами навколо звинувачень, висунутих колишньому президентові України Петру Порошенку.

У цій заяві немає прізвищ, але натяк цілком прозорий, і всім зрозуміло, про кого йдеться, - сказав "Голосу Америки" професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.

За його словами, "Те, що відбувається з екс-президентом Порошенком, вписується в загальний контекст політично мотивованого правосуддя, яке зараз набирає силу в Україні".

Чомусь Порошенко став для Зеленського особистою проблемою. Чомусь для нього Порошенко ворог номер один, а не Путін



Як каже Гарань, "Чомусь Порошенко став для Зеленського особистою проблемою. Чомусь для нього Порошенко ворог номер один, а не Путін".

Коментуючи форму, в якій посольство висловило застереження українській владі, Олексій Гарань зазначив: "У дипломатії багато робиться тонкими натяками, навіть розташуванням крапок і ком. Це такий дипломатичний сигнал. Якщо і далі буде поширюватись ця практика політичних переслідувань в Україні - і не тільки щодо Порошенка, - я думаю, що будуть і сильніші заяви".

Напередодні своє занепокоєння через політичні переслідування п'ятого президента України висловила Європейська народна партія. Як написав президент ЄНП Дональд Туск у своєму Твіттері 17 червня, звинувачення, висунуті проти екс-президента Порошенка, "не повинні нагадувати політично мотивовані переслідування".

А тим часом у четвер 18 червня Печерський райсуд столиці обирав запобіжний захід Петрові Порошенку. Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозру екс-президентові у справі про призначення Семочка. Порошенка звинувачують у тиску на керівника Служби зовнішньої розвідки, аби той призначив Сергія Семочка своїм заступником.

У "справі Семочка" екс-главі держави загрожував арешт. Однак Печерський райсуд не став обирати запобіжний захід, перенісши засідання на 1 липня.

У четвер підтримати колишнього главу держави під суд прийшли кілька тисяч його прихильників. По закінченню суду натовп рушив до Офісу президента України, тримаючи гасла "Стоп реванш".

Наразі ім'я 5-го президента України, а нині лідера опозиційної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка фігурує у більш ніж двох десятках кримінальних справ з широким спектром звинувачень - від хуліганства до державної зради.

Підозра наразі пред'явлена Порошенку лише у "справі Семочка".

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