Попри політичні розбіжності, як демократи, так і республіканці підтримують Україну - Foreign Policy

Американське аналітичне видання The Foreign Policy опитало більше десятка законодавців Республіканської та Демократичної партій США, а також представників служб Конгресу стосовно впливу посилення політичної напруги в США, через розслідування в рамках процедури імпічменту на підтримку законодавцями України.

Більшість опитуваних погоджуються: не дивлячись на розслідування в рамках імпічменту, що триває в комітетах Палати представників Конгресу США, підтримка України має тривати.

Наводимо деякі відповіді американських законодавців.

«Висловлювалось певне занепокоєння, що поточний політичний клімат розмиває історично потужну двопартійну підтримку України. Це питання не варто політизувати, - говорить виданню сенатор-республіканець Джеймс Річ, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин. - Я продовжу співпрацювати з колегами з обох партій, щоб підтримати Україну там, де можливо».

Деякі республіканці вважають, що за прагненням лівого оголосити імпічмент Трампу стоять лише міркування політичної конкуренції.

«Одне очевидно - ультра ліві чимдуж намагаються позбутись президента Трампа з першого дня. Це не змінилось, - говорить сенатор-республіканець Тодд Янг. - Щодо України, не думаю, що підтримка зміниться. Останніми роками, з 2015, Конгрес відігравав провідну роль в наданні допомоги Україні - зокрема тоді, коли адміністрація Обами виступала проти надання летальної допомоги».

Коли йдеться про розслідування в рамках імпічменту, важливо розуміти ... під яким тиском перебував президент Зеленський. Його країна перебувала в гарячій стадії війни. Його людей, громадян, вбивали кожен день

Підтримка України відповідає національним інтересам США, вважає конгресмен-демократка Дайна Тітус. «Україна - важливий партнер Сполучених Штатів и Заходу, - говорить Тітус виданню. - В наших національних інтересах, щоб Україна мала необхідні інструменти та ресурси, щоб протистояти російській агресії».

Внутрішньополітичні події у США не повинні відволікати увагу від масштабу загрози, що стоїть перед Україною, говорить виданню конгресмен Вільям Кітінг, співголова від Демократичної партії Комітету Палати представників із закордонних справ.

Коли йдеться про розслідування в рамках імпічменту, важливо розуміти ... під яким тиском перебував президент Зеленський. Його країна перебувала в гарячій стадії війни. Його людей, громадян, вбивали кожен день, - говорить Кітінг. - Україна перебуває на передовій, стримуючи напад на Захід. Гадаю, ми продовжимо підтримку. Щонайменше з боку Конгресу. Впевнений, що суперечність, створена президентом, на це не вплине».

Співголова групи підтримка України в Конгресі демократка Марсі Каптур сподівається, що тепер увага до демократичних реформ в Україні посилиться. «Україна тепер справді в центрі уваги, - говорить Каптур. - Можливо, це Боже провидіння, що так трапилось, бо ті, хто любить свободу можуть більш потужно підтримати Україну».

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