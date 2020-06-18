США засудили нові звинувачення РФ проти Бекірова і закликали звільнити українських політв‘язнів

Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор засудив рішення Росії від 11 червня про висунення кримінальних звинувачень проти кримського татарина Руслана Бекірова, за те, що той відкликав свідчення проти іншого політичного в‘язня дані минулого літа під тиском.

«Замість того, щоб розслідувати заяви Бекірова, які заслуговують на довіру, про те, що ФСБ зловживало своїми повноваженнями і погрожувало йому з метою змусити підписати документ, влада звинуватила Бекірова у «неправдивих заявах». Ці кроки не відповідають яскравому майбутньому Росії, а натомість звертаються до старих заходів минулих часів, які так непокоять ваших колег, друзів та співвітчизників в ОБСЄ, коли йдеться про майбутнє, а не про поведінку минулого», - заявив посол 18 червня.

США висловили занепокоєння через загрози для здоров‘я українських службовців, «затриманих поставленою Росією владою 30 травня і закликали негайно звільнити їх та всіх інших українців, яких несправедливо утримують в Росії», йдеться в заяві Гілмора.

Гілмор привернув увагу до повідомлень про спалах коронавірусу у місцях утримання в Ростові-на-Дону, де «трьох кримчан утримують за те, що вони практикували свою віру»

Посольство Сполучениї Штатів в Україні поновило заклик до Росії звільнити українських політв‘язнів на тлі повідомлень про спалах коронавірусу в слідчому ізоляторі в Росії.

«Ми стурбовані нещодавніми повідомленнями про спалах COVID-19 в слідчому ізоляторі в Росії, де несправедливо утримують декількох українських політв'язнів. Ми закликаємо Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів», - йдеться в заяві посольства США в Україні.

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