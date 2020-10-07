Антимонопольне відомство Польщі оштрафувало «Газпром» на $ 7,6 млрд через «Північний потік 2»

Служба конкуренції та захисту споживачів Польщі (UOKiK) наклала штраф на російську компанію «Газпром» та п‘ять інших компаній, задіяних у проекті «Північний потік 2». Загальний обсяг штрафу перевищує 11 мільярдів доларів, включаючи більше 7,6 мільярда доларів штрафу проти «Газпрому». «Газпром» заявив, що оскаржуватиме це рішення.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський, коментуючи рішення відомства, назвав політизованим газпромівський проект, що передбачає збільшення газотранзиту з Росії до Німеччини через Балтійське море.

Президент UOKiK Томаш Хрустний заявив, що відомство вже декілька років вивчає проект.

«Запуск «Північного потоку 2» несе загрозу стабільності поставок газу до Польщі, - заявив посадовець. - Дуже ймовірним є збільшення ціни товару, яке ляже на плечі польських споживачів».

«Завершення цього проекту збільшить економічну залежність від російського газу не лише для Польщі, але і для інших європейських держав», - цитує Reuters слова Хрустного.

В «Газпромі» заявили, що рішення UOKiK «порушує принципи законності, пропорційності та справедливого суду, а безпрецедентний розмір штрафу свідчить про бажання протистояти втіленню «Північного потоку 2» всіма способами».

Польща, як і Україна, неодноразово виступала проти добудови «Північного потоку 2», заявляючи, що проект є загрозою для енергетичної незалежності Європи.

США послідовно виступають проти проекту. Держсекретар США Майк Помпео в інтерв‘ю виданню Bild наприкінці вересня оголосив, що США працюють над створенням коаліції з протидії добудові Північного потоку 2.

«Північний потік 2 вигідний Росії, але створює ризик для Європи та зарожує Україні. Ми сподіваємось, що будівництво Північного потоку 2 не буде завершене. Ми працюємо над створенням коаліції, щоб цього не сталось», - заявив головний дипломат США.

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