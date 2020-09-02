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Помпео: США та ЄС можуть запровадити санкції проти відповідальних за порушення прав людини в Білорусі

Держсекретар США Майк Помпео під час спілкування з пресою в середу у Вашингтоні

США тісно координують з Європейським Союзом можливе запровадження санкцій через ситуацію в Білорусі, заявив держсекретар США Майк Помпео під час спілкування з пресою e середу.

«У тісній координації з нашими трансатлантичними партнерами ми разом розглядаємо можливість запровадження значних цілеспрямованих санкцій проти будь-кого, відповідального за порушення прав людини», - заявив головний дипломат США.

Ми вимагаємо припинення насильства проти них [протестувальників] і звільнення всіх несправедливо затриманих, включно з американським громадянином
Майк Помпео

Помпео закликав владу Білорусі негайно припинити насильницькі дії з придушення протестів, що відбуваються у країні після виборів 9 серпня, на яких влада оголосила про перемогу чинного президента Олександра Лукашенка. Протестувальники вважають офіційні результати виборів підтасованими.

«Ми вимагаємо припинення насильства проти них [протестувальників] і звільнення всіх несправедливо затриманих, включно з американським громадянином», - сказав Помпео.

Під час прес-конференції Помпео наголосив на нещодавньому візиті до регіону свого заступника Сівтена Біґена і підкреслив, що «народ Білорусі заслуговує на право обирати власних лідерів».

ЄС розглядає можливість запровадження санкцій проти 10-15 посадовців Білорусі. Про це під час конференції в аналітичному центрі «Фонд Маршалла» повідомив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, пише Reuters.

«Наскільки мені відомо, ЄС ... думає над 10-15 іменами», - наводить агенція слова Кента.

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Що робить сьогодні білоруська опозиція, та що очікує від західних країн та Росії? Ексклюзивне інтерв’ю Світлани Тихановської. Відео

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