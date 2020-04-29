Помпео закликав Китай відкрити доступ до лабораторії в Ухані для експертів США

Держсекретар США Майк Помпео у середу звернувся до Китаю з закликом надати американським експертам доступ до лабораторії в Ухані, щоб дізнатись більше про те, як поширювався коронавірус COVID-19 і чи не стало необережне поводження з вірусом в лабораторії причиною епідемії.

«Ми все ще не маємо доступу, світ не має доступу до Уханського інституту вірусології», - заявив дипломат під час прес-брифінгу в Державному департаменті в середу.

«Є декілька лабораторій в Китаї, які, як ми думаємо, і сьогодні продовжують працювати з заразними патогенами і ми не знаємо, чи мають вони достатній рівень безпеки, щоб це на сталось знову ... Комуністична партія Китаю говорить, що вони хочуть бути нашими партнерами ... Існує зобов‘язання надійних партнерів надавати інформацію», - зауважив Помпео.

Директор Уханської лабораторії заперечив припущення, що вірус міг потрапити до громади з лабораторії.

Раніше NBC News повідомляв, з посиланням на поінформовані джерела, що Білий дім видав вказівку розвідувальним установам США дослідити, чи не приховував Китай та Всесвітня організація охорони здоров‘я дані про початок пандемії COVID-19.

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