Сенатор Портман нагадав "уряду Зеленського" про боротьбу з корупцією та реформи

Співголова групи підтримки України в американському Сенаті Роб Портман привітав те, що в проекті оборонного бюджету США, ухваленому Сенатом у п‘ятницю, передбачено допомогу Україні, але нагадав про обіцянки Києва боротися з корупцією.

“Я закликав український уряд продовжувати свої зусилля зі зменшення корупції. Я був серед авторів законів, що прив'язують американську допомогу до продовження антикорупційних реформ. Ці умови залишаються чинними, і я з нетерпінням чекаю, щоб побачити, як уряд президента Зеленського продовжує втілювати антикорупційну програму реформ”, - заявив сенатор-республіканець з Огайо Роб Портман.

У п'ятницю, 11 грудня, Сенат США ухвалив проект оборонного бюджету (NDAA) на 2021 рік.

Законопроект передбачає 250 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні для захисту своєї території від російської агресії", - пише у своєму твітері сенатор-республіканець.

75 мільйонів доларів із загальної суми передбачено на летальну допомогу для України. Щоб цей документ набрав чинності, його має підписати президент США.





Портман, який є співзасновником та співголовою групи підтримки України в Сенаті, наголосив, що бюджетний законопроект, крім іншого, містить пропозицію вимагати від Пентагону розробити нову багаторічну стратегію із підтримки розвитку українських збройних сил.

“Я давно виступаю за розробку всеохоплюючого багаторічного плану допомоги в галузі безпеки. І я задоволений, що ухвалений Сенатом проект оборонного бюджету (NDAA) на 2021 року зобов'язує Міністерство оборони та Державний департамент США шукати шляхи із допомоги українським військовим”, - йдеться у заяві сенатора.

Роб Портман додав, що документ розширює запропоновані ним положення оборонного бюджету від 2017 року, що регулюють значну частину безпекової допомоги США для критичних реформ в оборонному секторі України. Зокрема, йдеться про посилення цивільного контролю за військовими, вдосконалення можливостей стійкості війська, управління запасами, а також щодо безпеки чутливих іноземних технологій.

“Конгрес США продовжуватиме робити все, щоб українське військо мало необхідні йому можливості, аби захистити свою суверенну територію - на землі, в морі і в повітрі”, - заявив сенатор-республіканець Портман.

У липні цього року група сенаторів від обох партій ініціювала законодавство із продовження американської допомоги Україні Ukraine Security Partnership Act.

Тоді сенатор-демократ Крис Мерфі заявив про необхідність збільшення безпекової допомоги Україні в час, коли “США продовжують підтримувати кроки України у напрямку політичних реформ і допомагають протидіяти російській агресії”.

Дивіться також: Як вберегтися від коронавірусу під час поїздки у таксі