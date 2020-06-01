На фоні стабільного зменшення кількості нових випадків захворювання на COVID-19 з 1 червня в Україні розпочався черговий етап послаблення карантину. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Чиновники дали дозвол на відновлення роботи спортивних клубів та басейнів.

Після тривалої перерви з обмеженнями відновився рух пасажирських залізничних потягів. За повідомленням Укрзалізниці, перший поїзд відправився зі станції Київ-Пасажирський до Костянтинівки на Донеччині. Загалом відновлено сполучення до міст Центральної, Південної, Північної та Східної України.

За повідомленням Укрзалізниці, поки що відкрито продаж квитків на 35 поїздів далекого сполучення. Потяги далекого сполучення у напрямку Заходу України почнуть курсування з 4 червня. В компанії попереджають, що регулюватимуть заповненість вагонів, поки у продаж надходитимуть не більше 50% квитків.

На вихідних у Києві відрилися торговельні центри. Влада столиці не виключає, що в разі різкого збільшення нових випадків захворювання доведеться повернутися до карантинних обмежень. На цей випадок розробили алгоритм дій.

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