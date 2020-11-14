«Час повертатись додому». Новопризначений в.о. очільника Пентагону звернувся до війська

Виконуючий обов‘язки Міністра оборони США Крістофер Міллер, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду цього тижня, звернувся до американських збройних сил у п‘ятницю.

«Всі війни мають закінчитись», - зокрема йдеться в його зверненні, оприлюдненому на сайті Пентагону.

Стосовно війни в Афганістані, Міллер зауважив: «Цю війну не завершено. Ми майже на порозі перемоги над Аль-Каїдою та її соратниками, але ми маємо уникати нашої минулої стратегічної помилки не доводити битву до кінця», - написав Міллер.

«Щоб закінчити війни, потрібні компроміс та партнерство. Ми прийняли виклик. Ми повністю себе присвятили цьому. Тепер час повертатись...», - додав він.

Багато американських військових експертів висловлювали занепокоєння, через час, обраний для призначення Міллера, і застерігали, що таке призначення може створити уявлення про нестабільність і призвести до поспішних кроків, пише Карла Бабб в статті для «Голосу Америки».

9 листопада Трамп повідомив у Twitter, що звільнив міністра оборони Марка Еспера й призначив виконувати обов’язки міністра Крістофера Міллера.

"Я радий повідомити, що Крістофер К. Міллер, високоповажний директор Національного центру боротьби з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), буде відтепер виконувачем обов'язків міністра оборони. Кріс виконає чудову роботу! Марка Еспера звільнено. Я хочу подякувати йому за роботу", - написав Трамп.

Міллер, як повідомляє Fox News, очолював урядовий Національний Антитерористичний Центр, а у 2018-2019 був спеціальним помічником президента із боротьби проти тероризму й загроз у Національній раді з безпеки Білого дому, служив в війську з 1983 по 2014, зокрема, брав участь у місіях в Афганістані та Іраку.

Дивіться також: У SpaceX готові до історичного 9-годинного польоту на МКС. Відео