Конгресмени США проголосували проти повернення Росії до G7 та закликали до нових санкцій через отруєння Навального

Палата представників Конгресу США одноголосно затвердила дві постанови про притягнення Росії до відповідальності за її дії.

Постанова HR 8259 виступає проти повернення Росії до «Великої сімки», а постанова HR 1145 засуджує отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та закликає до відповіді з боку США та міжнародної спільноти, включаючи запровадження санкцій в рамках Закону Магнітського.

Росію було виключено з «Великої Сімки» після її агресії в Криму в 2014 році. Заборону на використання федеральних коштів США для підтримки приєднання Росії до «Великої Сімки» може бути знято у випадку, якщо Росія припинить втручання до виборів інших країн, припинить окупацію Криму та частин Грузії і почне виконувати свої зобов‘язання в цих регіонах а також буде надано оцінку підтримки з боку Росії бойовиків Талібану, включаючи будь-які повідомлення про можливі стимули з боку Росії, щоб спонукати до вбивства військових США та НАТО, йдеться в постанові.

Конгресмен-республіканець Майк Маккол виступив з заявою на підтримку постанови: «Як вказано в постанові, Росія не повинна повернутись до «Групи Семи» поки Путін не почне поважати принципи, які поділяють інші члени, не відпустить свою хватку в Криму і не припинить напади на демократичні інституції в світі».

Конгресмен від Демократичної партії Білл Паскрел так висловився щодо путінського режиму: «За диктатури Володимира Путіна, уряд Росії став провідним світовим інкубатором для державного насильства і найбільш наполегливим ворогом американської демократії. Роками Путін застосовує смертоносне насильство проти своїх критиків. Спроба вбивства хороброго критика Кремля Олексія Навального є ганьбою, яку засуджує весь цивілізований світ...».

Дивіться також: Які нові положення містить проект резолюції ООН щодо Криму? Відео