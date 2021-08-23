ВООЗ закликає зачекати з додатковою вакцинацією від COVID-19

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус в понеділок закликав до введення двомісячного мораторію на посилювач вакцини проти COVID-19, адже, як заявив посадовець, багато бідних країн досі не мають достатньої кількості доз для початкової вакцинації свого населення.

Як повідомляє агентство AP, Гебреєсус зробив цю заяву під час брифінгу у Будапешті. Голова ВООЗ каже, що «вакцинна несправедливість та націоналізм» посилюють ризик появи нових штамів коронавірусної інфекції.

Раніше цього місяця він вже закликав ввести мораторій на уколи-посилювачі в багатих країнах. За його словами, ще треба довести, що укол-посилювач покращує попередження передачі інфекції. У своєму коментарі позиції ООН, речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США мають достатньо вакцини, щоб допомогти країнам з низьким рівнем вакцинації та водночас почати додаткову вакцинацію американців.

Тим часом, США готуються почати робити укол-посилювач всім повністю щепленим вакциною Pfizer/Moderna американцям вже з 20 вересня. Водночас експерти попереджають – багато людей ще не пройшли щеплення і тому ризик появи нових штамів на кшталт Дельти залишатиметься.

«Вірус матиме шанс циркулювати в країнах з низьким рівнем вакцинації, штам Дельта може мутувати у більш заразний варіант. Разом з тим, можуть зявитися нові, більш потужні штами», - попереджає Гебреєсус.

У неділю Головний лікар США Вівек Мурті сказав, що США готові надати американцям додаткові уколи та разом з тим продовжувати допомагати решті світу чи шляхом надання вакцин, чи посилення виробництва вакцини за кордоном.

«Це критично важливе питання, адже ми знаємо, що для подолання цієї пандемії та попередження появи нових штамів ми повинні вакцинувати як Америку, так і решту світу. Ми повинні зробити і те, і інше», - сказав Мурті в ефірі телеканалу Fox News.

В матеріалі використані джерела The Hill та AP.

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