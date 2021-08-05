Пожежа у в Каліфорнії знищила центральну частину містечка

Лісова пожежа на півночі Каліфорнії, що з минулого тижня триває в каньйоні Фезер Ривер, перекинулась на містечко Грінвіль. Полум‘я, що поширювалось із швидкістю 46 км/год, завдало значних руйнувань.

Було зруйновано центр поселення. «Наші історичні будівлі, родинні оселі, малий бізнес, школи, куодя ходили наші діти - все повністю втрачено», - написав у Facebook голова округу Плюма Кевін Госс. Шериф округу вказав населенню містечка, що складає 800 осіб, негайно евакуюватись.

Через посуху та вітряну погоду, дев‘ять американських штатів на заході країни перебувають у зоні високої загрози лісових пожеж.

До гасіння наймасштабнішої пожежі на півночі Каліфорнії Dixie Fire, залучено більше 5 000 пожежників. Тисячі місцевих мешканців змушені були евакуюватись.

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