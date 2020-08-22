В Каліфорнії горять ліси. Фото пожежі з космосу розмістив астронавт США

Більше 12 000 пожежників в американському штаті Каліфорнія намагаються приборкати 560 пожеж.

Щонайменше шестеро людей загинуло, десятки тисяч людей були змушені покинути свої оселі на півночі Каліфорнії через пожежі, сотні будинків та інших споруд зруйновано.

Губернатор штату Гевін Ньюзом звернувся по допомогу до інших штатів а також Канади та Австралії. «Ми такого не бачили багато, багато років», - говорить Ньюзом. Американські штати Аризона, Орегон, Вашингтон, Невада, Техас та Нью-Мексико вже надали допомогу Каліфорнії.

Пожежі настільки масштабні, що їх видно з космосу. 21 серпня американський астроавт Кріс Кессіді поширив фото пожеж, зроблені з Міжниродної космічної станції.

«Подяка всім пожежникам та працівникам служб надзвичайних ситуацій, які цілодобово працюють, намагаючись стримати ці пожежі, - твітує астронавт. - Мої думки та молитви з постраждалими».

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