Трамп оголосив катастрофою руйнівні пожежі в Каліфорнії. Полум’я підійшло до реліктових лісів

Пожежі в американському штаті Каліфорнія охопили більше 400 000 гектарів. 200 000 людей підпали під евакуацію. До штату почала надходити допомога від військових США та Нацгвардії, після того, як президент країни Дональд Трамп оголосив пожежі в Каліфорнії катастрофою. Більше 14 000 пожежників задіяні у приборканні вогню.

Загоряння стались через посушливу та спекотну погоду і велику кількість громовиць. Більше 12 000 блискавок за період з 15 серпня призвели до виникнення 586 пожеж, заявив речник пожежної служби Каліфорнії Стів Кауфман.

Від пожежі загинуло щонайменше шестеро осіб, тисячі будинків зруйновано.

Вогонь також загрожує унікальній екосистемі регіону, попереджають біологи.

Полум‘я наближається до реліктових лісів, де деякі дерева мають більше 1000 років. Від полум‘я постраждав найбільш давній парк штату Big Basin. Все ж, біологи сподіваються, що реліктові червоні дерева зможуть пережити пожежі, адже мають надзвичайно товсту кору.

Під загрозою можуть опинитись каліфорнійські кондори - гігантські дикі птахи, яких у штаті залишилось біля сотні. Про це в коментарі NPR розповіли представники Спільноти дикої природи Ventana, які опікуються програмою порятунку кондорів. Вони відзначили - з восьми цьогорічних гнізд птахів, п‘ять перебувають у зоні вогню.

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