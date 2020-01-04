Пожежі в Австралії посилюються, влада залучає на допомогу 3000 резервістів

Влада Австралії покликала 3000 резервістів, щоб допомогти проводити евакуації та гасити пожежі.

Пожежі в Австралії, які тривають вже кілька місяців, охопили територію, яку ЗМІ за площею порівнюють з двома Бельгіями.

Через пожежі загинуло щонайменше 23 людей, десятки пропали безвісти і більше тисячі втратили домівки.

Пожежі стали нищівними для дикої природи континенту - у вогні, за підрахунками дослідників університету Сіднея, загинуло біля півмільярда тварин.

Вогонь продовжував вирувати і в суботу, коли потужні вітри роздмухали пожежу.

Через поширення полум‘я, небо на південному сході Австралії стало червоним, а температура повітря досягала 49 градусів.

У своєму зверненні прем‘єр-міністр країни Скотт Моррісон розповів про заходи, які уряд вживає для боротьби зі стихією.

«Ми залучаємо більше солдатів сил оборони на землі, більше літаків у небі, більше кораблів на морі, більше вантажівок, щоб підтримати боротьбу з вогнем та відновлення в рамках координованих зусиль подолання цих жахливих пожеж», - йдеться у твітері посадовця.

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