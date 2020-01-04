Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

Пожежі в Австралії посилюються, влада залучає на допомогу 3000 резервістів

  • Голос Америки

Показати коментарі

Влада Австралії покликала 3000 резервістів, щоб допомогти проводити евакуації та гасити пожежі.

Пожежі в Австралії, які тривають вже кілька місяців, охопили територію, яку ЗМІ за площею порівнюють з двома Бельгіями.

Через пожежі загинуло щонайменше 23 людей, десятки пропали безвісти і більше тисячі втратили домівки.

Пожежі стали нищівними для дикої природи континенту - у вогні, за підрахунками дослідників університету Сіднея, загинуло біля півмільярда тварин.

Вогонь продовжував вирувати і в суботу, коли потужні вітри роздмухали пожежу.

Через поширення полум‘я, небо на південному сході Австралії стало червоним, а температура повітря досягала 49 градусів.

У своєму зверненні прем‘єр-міністр країни Скотт Моррісон розповів про заходи, які уряд вживає для боротьби зі стихією.

«Ми залучаємо більше солдатів сил оборони на землі, більше літаків у небі, більше кораблів на морі, більше вантажівок, щоб підтримати боротьбу з вогнем та відновлення в рамках координованих зусиль подолання цих жахливих пожеж», - йдеться у твітері посадовця.

Дивіться також: Студія Вашингтон. США підвищують заходи безпеки через побоювання терактів

Студія Вашингтон. США підвищують заходи безпеки через побоювання терактів
Embed
Студія Вашингтон. США підвищують заходи безпеки через побоювання терактів

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео
Embed
«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG