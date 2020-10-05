У прес-секретаря Білого дому виявили коронавірус

У прес-секретаря Білого дому Кейлі Макенані виявили коронавірус COVID-19. Макенані оголосила, що отримала позитивний результат тесту зранку в понеділок. Вона повідомила, що перед цим кожен тест на коронавірус, який вона робила з четверга, не виявляв зараження.

Прес-секретар оголосила, що переходить на карантин і буде працювати з дому.

Асоціація кореспондентів Білого дому видала заяву з побажанням швидкого одужання Макенані. «Ми бажаємо Кейлі, президентові та іншим, хто бореться з вірусом, швидкого одужання», - йдеться в заяві президента Асоціації Зеке Міллера.

Троє з журналістів, які висвітлювали діяльність Білого дому, за даними асоціації, повідомили про позитивний тест на коронавірус.

«Наразі ми не знаємо про додаткові випадки серед журналістів Білого дому, хоча деякі з них очікують на результати аналізів, - йдеться в заяві. - Ми рішуче закликаємо всіх наших членів продовжувати виконувати рекомендації CDC [Центрів з контролю над захворюваннями США] стосовно носіння масок та дистанціювання, особливо під час перебування у Білому домі, і закликаємо журналістів проходити тестування, якщо є загроза, що вони контактували з вірусом».

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