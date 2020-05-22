У США приспустили прапори на знак жалоби за майже 100 000 померлими від коронавірусу

Президент США Дональд Трамп оголосив жалобу за померлими від коронавірусу. Прапори на урядових будівлях США, військових об‘єктах та посольствах буде приспущено протягом трьох днів.

«Я припускаю прапори на всіх будівлях федерального уряду та державних пам‘ятниках на три дні вшановуючи пам‘ять американців, яких ми втратили через коронавірус», - написав Трамп у Twitter.

«Крізь цей скорботний час Америка є непохитною та єдиною проти невидимого ворога», - йдеться в заяві президента США.

Раніше до Трампа з запитом про такий жест звернулись представники американського Конгресу. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та лідер демократів у Сенаті Час Шумер написали в листі до президента: «Це стане державним виявом скорботи, так необхідної тепер для нашої країни.

В США зареєстровано більше 1,5 мільйона випадків зараження коронавірусом і 95 000 смертей.

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