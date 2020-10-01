Організатори змінюють правила передвиборчих дебатів у США

Комісія з президентських дебатів США (CPD) оголосила про намір змінити правила проведення дебатів, щоб забезпечити «більш впорядковану дискусію» після того, як перший раунд між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом та Джо Байденом відзначився численними порушеннями правил.

Два кандидати часто переривали один одного, говорили одночасно, а модератор дебатів журналіст Fox News Кріс Уоллес, робив зауваження Трампу за недотримання правил, які передбачають можливість обом кандидатам безперешкодно відповідати на питання, пише Голос Америки.

У своїй заяві в середу Комісія, що вже десятки років організовує президентські передвиборчі дебати і є незалежною позапартійною організацією, заявила, що перші дебати між Трампом та Байденом, що відбулись у Клівленді у вівторок, «чітко показали потребу в доповненні формату решти дебатів, щоб забезпечити більш впорядковану дискусію з питань.

CPD уважно розгляне зміни, затвердить їх і незабаром їх оприлюднить. Комісія вдячна Крісу Уоллесу за професіоналізм та майстерність привнесену до вчорашніх дебатів і має намір забезпечити додаткові інструменти дотримання порядку на наступних дебатах».

Президент Трамп розкритикував поведінку модератора дебатів Кріса Уоллеса. «Двоє на одного - не дивно, а весело», - написав він у Twitter. Трамп також припустив, що Байден відмовиться від участі в наступних дебатах.

Колишній віце-президент Байден заявив, що продовжить брати участь в дебатах, але висловив сподівання, що «комісія з дебатів зможе контролювати нашу можливість без переривань відповідати на питання».

Наступні дебати між кандидатами в президенти заплановано на 15 та 22 жовтня. Планується, що дебати 15 жовтня модеруватиме журналіст C-SPAN Стів Скаллі і вони відбудуться в форматі відповідей кандидатів на питання виборців.

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