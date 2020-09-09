Президентські перегони у США: Трамп та Байден борються за підтримку у так званих «штатах-гойдалках»

Президент США Дональд Трамп та його конкурент на президентських виборах колишній віце-президент Джо Байден цього тижня активно відвідують так звані «штати-гойдалки» - американські штати, в яких серед виборців немає однозначної переважної підтримки того чи іншого кандидата.

Байден приділяє основну увагу візитам до штатів, які традиційно підтримували демократів, але де на президентських виборах 2016 року з невеликим відривом переміг Трамп, зокрема таких як Північна Кароліна, Пенсильванія, Вісконсин, Мічиган.

Виборчий штаб Трампа повідомляє про плани президента та представників його кампанії відвідати одинадцять штатів за шість днів.

У вівторок Трамп відвідав Флориду та Північну Кароліну, де ​закликав своїх прихильників організувати спостереження за ходом голосування на дільницях. На зустрічі у Північній Кароліні, Трамп заявив, що йому не подобається те, що губернатор штату, демократ, організовує виборчий процес.

Президент закликав прихильників наглядати і документувати те, як демократи «крадуть та грабують голоси». Офіційні спостерігачі на виборах передбачені законами штатів. Раніше Дональд Трамп звинувачував демократів у спробі вкрасти вибори через голосування поштою.

Цього тижня Трамп також планує відвідати Мічиган, Пенсильванію та Неваду.

Кандидат від демократів Джо Байден у середу оприлюднює деталі свого податкового плану у Мічигані, де на президентських виборах в 2016 році переміг Трамп з відривом менше ніж у 10 000 голосів.

У своєму податковому плані, Байден пропонує встановити 10 відсотків додаткового податку на компанії, які переводять виробництво за кордон, але продають товар чи послуги у США. Байден також пропонує підняти податкову ставку для корпорацій та найбільших багатіїв, але обіцяє не піднімати індивідуальні податки для американців, які заробляють менше ніж 400 тисяч доларів на рік.

«Кампанією контрастів» назвали американські ЗМІ стиль проведення подій кандидатами в президенти США. Масштабні зустрічі, які проводить Трамп, часто критикують за недотримання протиепідемічних норм. Джо Байден же практично завжди носить захисну маску, більшість подій його передвиборчої кампанії відбуваються в режимі онлайн.

Байден та Трамп планують відвідати Пенсильванію у п’ятницю, щоб вшанувати 19 роковини нападу аль-Каєди на США в Шенквілі, де в полі розбився літак, після того, як пасажири намагались забрати управління літаком у терористів.

Нещодавнє опитування CNBC вказало, що Байден має невелику перевагу у шести з так званих «штатів-гойдалок», однак, як зауважують ЗМІ, відрив звужується.

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