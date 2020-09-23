Стали відомі питання перших передвиборчих дебатів Трампа та Байдена

Ведучий перших передвиборчих дебатів, що відбудуться 29 вересня між кандидатом в президенти США від Демократичної партії Джо Байденом та президентом-республіканцем Дональдом Трампом, оприлюднив шість тем для обговорення під час дебатів, пише Голос Америки.

Трамп та колишній віце-президент Джо Байден будуть говорити про результати своєї роботи на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, COVD-19, економіку, расові питання та насильство в американських містах а також захист виборчого процесу. Теми обрав ведучий дебатів, журналіст Fox News Кріс Уоллес.

Дебати почнуться в дев‘ятій вечора за Вашингтоном, і триватимуть 90 хвилин без реклами; кандидати матимуть по 15 хвилин на аргументацію за кожним з пунктів.

Перелік тем може змінюватись, якщо з‘являтимуться важливі новини.

Перші президентські дебати відбудуться у Університеті Case Western Reserve в Клівленді, штат Огайо.

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