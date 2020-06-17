Український уряд продовжив адаптивний карантин до кінця липня

Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 липня. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні в середу.

Дію карантинних обмежень продовжено через зростання кількості хворих. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, за сім останніх днів на коронавірус в Україні захворіли 4853 людей, що є найбільшим показником за весь час пандемії в Україні.

«Ослаблення карантинних заходів багато хто сприйняв як скасування карантину, і маємо такий результат", - прокоментував цей новий антирекорд очільник Уряду. "Я розумію, що люди втомилися від карантину в будь-якій формі, проте наразі немає більш ефективного засобу протистояти поширенню вірусу", - наголосив Шмигаль, закликавши українців не розслаблятись і дотримуватись режиму носіння масок, соціальної дистанції та дезинфекційних заходів.

Глава Уряду пообіцяв також оновлений підхід до адаптивного карантину: його посилюватимуть в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація.

Він звернувся також до керівництва Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ з вимогою посилити контроль за дотриманням карантинних правил.

А тим часом кожний 6-й бізнес в Україні є порушником протиепідемічних норм. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук, пославшись на дані Держпродспоживслужби.

Як пише Ляшко, контролюючим органам доручено значно посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання карантинних норм.

Суб’єктам господарювання запропоновано також змінити графік роботи, щоб зменшити навантаження на транспорт в години пік.

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