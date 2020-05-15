Президент Зеленський продовжив заборону російських соцмереж

Президент Зеленський підписав Указ, яким продовжив заборону в Україні російських соціальних мереж "ВКонтакте" і "Одноклассники".

Указ прийнятий за рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"

Як мовиться з Указі, рішення РНБО від 14 травня 2020 року вводиться в дію, контроль за його виконанням покладається на Секретаря РНБО, Указ набирає чинності з дня його опублікування.

В Указі не сказано, на який строк продовжено заборону.

Підписаний документ з'явився на сайті президента України вночі 14 травня.

Радбез передав проект Указу на підпис президенту напередодні 13 травня, і в цей же день на позачерговому засіданні Верховна Рада підтримала заборону в Україні російських соцмереж і телеканалів. За рішення проголосували 248 народних депутатів.

Як зазначалося у пояснювальній записці до постанови, збройна агресія РФ проти України триває, а відтак залишаються правові підстави для продовження застосування санкцій.

Санкції проти російської інтернет-компанії "Яндекс", Mail.Ru Group, соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" були запроваджені у травні 2017 року тодішнім президентом України Петром Порошенком строком на три роки.

Останнім часом в Україні велася дискусія, чи потрібно ці санкції продовжувати.

Зокрема, блокування в Україні низки російських медіа та соцмереж, а також заборона на в'їзд деяким російським журналістам негативно вплинули на місце України у світовому "Індексу свободи преси" від організації «Репортери без кордонів».

Натомість серед українських медійників переважає підтримка такого рішення в умовах інформаційної війнии з Росією, говорить голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Серед українців ми не бачимо суспільного запиту на відновлення користування російськими соцмережами

Як сказав Томіленко "Голосу Америки", "Серед українців ми не бачимо суспільного запиту на відновлення користування російськими соцмережами, суму за цією звичкою. Українські громадяни, журналісти, редакції орієнтуються на більш захищені соціальні мережі, джерела інформації, які існують у демократичних країнах".

За словами Томіленка, ще не час запускати знову трансляцію російських телеканаів в Україні. "Час повної ревізії цієї заборони настане тоді, коли Росія перестане воювати проти України. На сьогодні частина української території окупована, і ми не можемо не зважати на дії Росії щодо інформаційної пропаганди", - вважає Томіленко.

Це не свобода слова в жодному разі. Це російська пропаганда



Продовження заборони трансляції російських телеканалів в Україні та блокування росіійських соцмереж підтримують також у Національній суспільній телерадіокомпанії України. Як сказала "Голосу Америки" голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа, "Тут моя експертна позиція відрізняється від громадянської позиції. Я проти цих соціальних мереж, занурення в цей "трешняк" не можна допускати. Це не свобода слова в жодному разі. Це російська пропаганда".

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