Новий проект резолюції Конгресу США закликає притягти режим Путіна до відповідальності за порушення прав людини

Проект резолюції, поданий на розгляд Конгресу США 11 травня, закликає Росію звільнити політичних в‘язнів, включно з українськими громадянами а також закликає адміністрацію президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти російських урядовців, відповідальних за порушення прав людини, переслідування журналістів, опозиціонерів, представників громадянського суспільства та активістів в сфері релігійних свобод.

Співавторами проекту резолюції виступили конгресмени обох партій, включаючи Голову Комітету Палати представників Конгресу США у закордонних справах Еліота Енґеля та члена комітету республіканця Майкла Маккола.

«Володимир Путін є жорстоким авторитарним правителем, який давно придушує громадянські свободи, включаючи свободу преси, слова політичної опозиції та демократії», - йдеться в заві Енґеля.

«Путін найбільше боїться правди. Російський президент перетворив верховенство права на репресії, примушує мовчати журналістів, погрожує політичним опонентам та позбавляє волі громадянських активістів, українців, релігійні та етнічні меншини», - заявляє Майкл Маккол.

Резолюція закликає уряд Росії негайно звільнити осіб, визначених Центром з прав людини Меморіал у якості політичних в‘язнів, згідно до критеріїв резолюції ПАРЕ і перераховує, зокрема таких активістів, як Олексій Пічуґін, Ігор Рудніков, Костянтин Котов, Анастасія Шевченко, Юрій Дмітрієв та Деннис Крістенсен.

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