Стартувала молодіжна програма USAID "Мріємо та діємо"

"Я Яна з Харкова, мені 18 років. Роблю усе, щоб одного дня жоден з українців не думав, що десь там краще".

"Мені 19, звати Валерій, я з Кропивницького. Я вірю, що саме ми можемо змінити світ".

Так представляли себе учасники молодіжної ради "Мріємо і діємо" під час онлайн-презентації проєкту.

Нова молодіжна програма USAID в Україні має на меті суттєво розширити участь молоді в політичній діяльності.

Програма об'єднала школярів, студентів, молодих підприємців. У її лавах - волонтери, програмісти, освітяни, географи, дизайнери, пластуни. Кожен має мрію, як змінити на краще життя своєї громади. І тепер, за підтримки програми "Мріємо і діємо", кожен зможе зробити мрію реальністю, переконані організатори.

Проєкт розраховує за 5 років підготувати 1 мільйон молодих людей до впровадження інституційних змін в Україні, сказала під час онлайн-презентації керівниця програми "Мріємо та діємо" директорка IREX в Україні Мехрі Дракмен.

За її словами, "З допомогою програми молодь з усієї України матиме доступ до економічних ресурсів, а також можливостей опанувати нові навички, бути лідерами та робити внесок у вирішення проблем на рівні громад».

"Програма створює нові можливості для дівчат і юнаків", - додав директор місії USAID в Україні Джим Хоуп.

Як він зауважив, "Дуже мало українців вірять, що їхні інтереси належно представлені на різних рівнях врядування. Учасники лідерського проєкту "Мріємо і діємо" - молодь, яка готова взяти у свої руки стерно і привести Україну до ліпшого стану".

"Ми вважаємо, що громади здатні змінювати самі себе. І тут ми робимо акцент саме на молодь. Ми підтримуємо їхні зусилля впроваджувати зміни. І ми пишаємося тим, що можемо робити це в Україні", - сказала президентка IREX Крістін Лорд.

Програма фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), а виконується в Україні міжнародною некомерційною організацією IREX.

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