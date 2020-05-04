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Трамп озвучив збільшені прогнози кількості смертей від коронавірусу у США

Президент Трамп відповів на питання про пандемію, 3 травня 2020 року

Президент США оприлюднив нові прогнози кількості жертв пандемії COVID-19 у США а також висловив впевненість в тому, що вакцину від смертоносного вірусу буде розроблено вже до кінця року.

«Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 людей, - заявив американський президент, виступаючи на каналі Fox News у неділю. - Це жахливо».

Минулого тижня прогнозувалось, що кількість жертв хвороби у США становитиме від 60 до 70 тисяч.

Президент Трамп відповів на питання стосовно пандемії. Подія відбувалась біля Меморіалу Лінкольну
Президент Трамп відповів на питання стосовно пандемії. Подія відбувалась біля Меморіалу Лінкольну


Президент висловив впевненість у тому, що США розроблять вакцину до кінця року. «Ми дуже впевнені, що матимемо вакцину до кінця року», - сказав Трамп. Раніше голова робочої групи Білого дому з протидії пандемії д-р Дебра Брікс зауважувала, що розробка вакцини до наступного січня є теоретично можливою. Зазвичай для розробки потрібно більше року.

У Сполучених Штатах зафіксовано більше 1,1 мільйона випадків зараження, біля 68 000 людей померло від коронавірусу.

Що я хочу зробити. По-перше, позбутись вірусу. Маємо це зробити. Ми співпрацюємо з губернаторами, ми позбуваємось вірусу але маємо повернути країну до роботи
Дональд Трамп

Пандемія також боляче вдарила по американській економіці. У своєму інтерв’ю в неділю Трамп також наголосив, що пакет економічної допомоги буде збільшено. «Допомоги буде більше», - сказав він.

Більшість американських штатів починає послаблювати обмежувальні заходи, введені на час пандемії. Цього тижня Флорида планує дозволити працювати ресторанам та крамницям.

«Що я хочу зробити. По-перше, позбутись вірусу. Маємо це зробити. Ми співпрацюємо з губернаторами, ми позбуваємось вірусу але маємо повернути країну до роботи», - зауважив президент.

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Як уберегти себе від проблем із психікою в умовах карантину – поради психологів. Відео

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