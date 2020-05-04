Трамп озвучив збільшені прогнози кількості смертей від коронавірусу у США

Президент США оприлюднив нові прогнози кількості жертв пандемії COVID-19 у США а також висловив впевненість в тому, що вакцину від смертоносного вірусу буде розроблено вже до кінця року.

«Ми втратимо від 75, 80 до 100 000 людей, - заявив американський президент, виступаючи на каналі Fox News у неділю. - Це жахливо».

Минулого тижня прогнозувалось, що кількість жертв хвороби у США становитиме від 60 до 70 тисяч.



Президент висловив впевненість у тому, що США розроблять вакцину до кінця року. «Ми дуже впевнені, що матимемо вакцину до кінця року», - сказав Трамп. Раніше голова робочої групи Білого дому з протидії пандемії д-р Дебра Брікс зауважувала, що розробка вакцини до наступного січня є теоретично можливою. Зазвичай для розробки потрібно більше року.

У Сполучених Штатах зафіксовано більше 1,1 мільйона випадків зараження, біля 68 000 людей померло від коронавірусу.

Що я хочу зробити. По-перше, позбутись вірусу. Маємо це зробити. Ми співпрацюємо з губернаторами, ми позбуваємось вірусу але маємо повернути країну до роботи

Пандемія також боляче вдарила по американській економіці. У своєму інтерв’ю в неділю Трамп також наголосив, що пакет економічної допомоги буде збільшено. «Допомоги буде більше», - сказав він.

Більшість американських штатів починає послаблювати обмежувальні заходи, введені на час пандемії. Цього тижня Флорида планує дозволити працювати ресторанам та крамницям.

«Що я хочу зробити. По-перше, позбутись вірусу. Маємо це зробити. Ми співпрацюємо з губернаторами, ми позбуваємось вірусу але маємо повернути країну до роботи», - зауважив президент.

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