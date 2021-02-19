США спрямують $4 млрд на програму вакцинацій COVAX

Президент США Джо Байден планує оголосити про збільшення внеску США до програми вакцинацій COVAX. Байден оголосить про внесок США до COVAX у п‘ятницю під час онлайн-зустрічі лідерів країн «Великої Сімки», сказали посадовці США пресі у четвер.

Ця програма, що впроваджується Всесвітньою організацією охорони здоров‘я і до якої входить і Україна, має на меті збільшити доступ 92 бідніших країн до вакцин від COVID-19.

США нададуть 2 мільярди доларів до кінця місяця а також спрямують наступні 2 мільярди доларів до програми у 2021-2022 роках.

Своєю участю США сподіваються заохотити і інші країни збільшити пожертви на цю програму.

«За керівництва президента Байдена, Сполучені Штати відіграватимуть провідну роль в заохоченні нових пожертв донорів на програму COVAX»,- йдеться у відповідній заяві Білого дому.

В коментарі для преси посадовець уряду США назвав більш конкретну мету щодо пожертв. «Ми хочемо відкрити шлях, щоб перетворити ці 2 мільярди доларів на декілька мільярдів, щонайменше 15 мільярдів доларів», - зауважив він.

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