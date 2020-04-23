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У Нью-Йорку у 14% з 3 тисяч протестованих на коронавірус знайшли антитіла

  • Голос Америки

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо у середу заявив, що тестування 3 тисяч осіб виявило наявність антитіл проти коронавірусу у майже 14% протестованих. Це може означати, що 2,7 мільйона всіх мешканців штату були інфіковані на COVID-19.

Куомо зауважив, що це дослідження є поки попереднім та має певні обмеження. Серед іншого, результати тестування можуть вказувати на те, що у Нью-Йорку, як і в Каліфорнії, коронавірус циркулював та призводив до смертельних впадків раніше, ніж про нього стало відомо.

Тестування проводилось серед людей, які ходять в магазини, а це свідчить про те, що вірогідність заражень у цій групі вища, ніж серед людей, які сидять вдома.

Тим не менш, це дослідження дає нову інформацію для розуміння коронавірусу, каже губернатор. Відповідно початковим результатам цього тестування, рівень смертності від коронавірусу становить 0,5%, що набагато менше, ніж припускалось раніше.

Останній тиждень Куомо направив зусилля на збільшення тестування у той час, як кількість госпіталізованих та тих, хто потребує апаратів штучної вентиляції легень, продовжує зменшуватись.

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