Штат Міннесота запросив Національну Гвардію США для заспокоєння протестів

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей запровадив надзвичайний стан в четвер через протести, які продовжились і у п‘ятницю; поліцейський відділок та інші будівлі підпалено в місті, де після затримання поліцією ввечері в понеділок помер афроамериканець, пише «Голос Америки».

Губернатор штату Міннесота Тим Уолц закликав до штату Національну Гвардію, щоб стримати подальші спроби насильства. 500 військових «активовано» і буде спрямована до Міннеаполіса, повідомила Національна Гвардія в четвер. Журналіст Star Tribune Міннеаполіса написав у Twitter, що броньовані машини проїхали центром міста вночі на п‘ятницю.

Зранку в п‘ятницю Фрей зауважив, що місто переживає «біль та лють», але підпали та мародерства є «неприйнятними», а пошкоджена власність була «дуже важливою для громади».

Ввечері в четвер, коли сотні протестувальників проводили мирну ходу, відділок поліції в Міннеаполісі охопило полум‘я. Журналісти, які перебували на місці подій заявляють, що присутність поліції було зведено до нуля і що невідомо, де була поліція. Повідомлення у Twitter свідчать, що відділок було покинуто. Пожежників також не було. Водночас мерія повідомила, що посадовці отримали непідтверджені повідомлення про пошкодження мереж газопостачання і про те, що будівля може вибухнути.





Фрей заявив, що він вирішив дозволити відділку горіти після повідомлень, що протестувальники намагались увійти в приміщення. Службовці були евакуйовані з відділку ввечері в четвер. Його та декілька сусідніх будинків підпалили протестувальники.

Зранку в п‘ятницю поліція повідомила у Twitter, що більше 170 компаній було пошкоджено, або пограбовано і в місті були десятки підпалів, але обійшлося без серйозних травм.

Протестувальників розлютила смерть Джорджа Флойда після того, як білошкірий офіцер поліції коліном притис його шию під час затримання. CNN повідомило, що раніше на офіцера було подано 18 скарг.

Поліція Міннеаполіса заявила, що Флойд нагадував підозрюваного, якого розшукували за намагання розплатитись у продуктовому магазині підробкою 20-доларовою банкнотою. Поліція заявила, що він чинив спротив під час арешту. Перехожі зняли затримання Флойда на відео і розмістили запис в Інтернеті.

«Будь ласка, не можу дихати», - благав Флойд, якого тримав поліцейський. Згідно до відео, поліцейський притис Флойда до землі коліном. Флойд був у наручниках.

Поліція Міннеаполіса звільнила з роботи всіх чотирьох поліцейських, які проводили арешт. Розслідування веде ФБР, поліція Міннеаполіса та прокуратура округу Геннепін.

Президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що просить про прискорення розслідування. «Моє серце з родиною та друзями Джорджа. Справедливість буде встановлено».

Потім він розкритикував мерію за «слабкість» і сказав, що готовий «надіслати Національну Гвардію, щоб впоратись правильно» і попередив: «якщо будуть ускладнення, ми переберемо контроль, але коли починається мародерство, починаються постріли».

Twitter позначив цей твіт Трампа, заявивши, що він «порушує правила Twitter про прославляння насильства».

Коли Фрею журналісти сказали про твіт, він заявив: «Дональд Трамп нічого не знає про міць Міннеаполіса. Ми надзвичайно міцні».

Смерть Флойда привернула міжнародну увагу. Представниця ООН з питань прав людини Мішель Башеле заявила, що влада США зобов‘язана переконатись у тому, щоб справедливість перемогла .

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