Протести не вщухають у містах у США. Трамп заявив про намір залучити військо

Вже більше тижня з часу смерті Джорджа Флойда у США не вщухають протести. Акції спрямовані проти свавілля поліції та расизму в багатьох містах набули насильницького характеру, незважаючи на залучення Національної гвардії та поширене запровадження комендантської години.

Поліція заявляє про агресивні дії протестувальників. Так, в одного поліцейського стріляли в Ласка-Вегасі, також чотирьох поліцейських було поранено в Сент-Луїсі, вказує місцева влада. Також були моменти примирення, коли поліцейські разом з протестувальниками ставали на коліно на знак протесту проти расизму, або навіть приєднувались до них.

Декілька журналістів постраждали під час демонстрацій, як від дій протестувальників, так і від дій поліції.

Комітет з захисту журналістів (CPJ) заявив про щонайменше 125 порушень прав ЗМІ під час протестів. Такі порушеннія привернули і міжнародну увагу. Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн заявила у вівторок, що Австралія розслідуватиме випадок, коли журналістів було побито поліцією Міннеаполіса під час телевізійного включення з протесту.

Президент США Дональд Трамп заявив, що залучить військових, щоб встановити порядок у містах.

Під час звернення до преси у трояндовому саду Білого дому в понеділок, Трамп заявив: «Якщо місто, або відмовляться вживати необхідних дій, щоб захистити життя та власність своїх мешканців, ми введемо військо США і швидко розв‘яжемо за них проблему».

Трамп заявив, що «мобілізує всі наявні федеральні ресурси - цивільні та військові - щоб припинити бунти та мародерства, руйнування та підпали і захистить права законослухняних американців, включаючи право на другу поправку». Друга поправка до Конституції США гарантує право на володіння зброєю.

Під час прес-конференції журналісти могли чути як поліція розчищала демонстрацію поблизу Білого дому, застосовуючи резинові кулі та сльозогінний газ. Після цього Трамп прибув до єпископальної церкви Св. Іоанна, яка постраждала від підпалу під час протестів в неділю.

Заяви Трампа викликали негативну реакцію деяких політиків. Так, провідний політик від Демократичної партії Джо Байден засудив дії Трампа, написавши у Twitter, що той «використав сльозогінний газ та резинові кулі проти мирних протестувальників задля фото».

Єпископ Маріенне Бадд, яка очолює Вашингтоноську єпархію Єпископальної церкви також засудила дії Трампа, назвавши їх суперечливими «тому, за що виступає наша церква».

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