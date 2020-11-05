Протести відбулись у деяких містах США на тлі затяжного підрахунку голосів

У великих містах США, включно з Нью-Йорком, Вашингтоном, Портландом, Філадельфією та іншими, вже другий день відбуваються акції протестів. Прибічники обох кандидатів у президенти проводять акції в очікуванні остаточного оголошення результатів президентських виборів, що відбулись у вівторок.

У Філадельфії, великому місті штату Пенсильванія, де остаточний результат виборів ще невідомий, прибічники кандидата у президенти від Демократичної партії вийшли у четвер на вулиці із вимогами «Підрахувати кожен голос!»

Натомість, прихильники чинного президента США Дональда Трампа виступили на підтримку його позиції стосовно неправомірності врахування деяких бюлетенів. «Голосування припиняється у День виборів!» «Вибач, дільницю зачинено» - такі гасла несли прибічники Трампа, пише Reuters.

Більшість акцій, що відбуваються в країні не є масштабними і носять мирний характер.

Поліція в Нью-Йорку, Денвері, Міннеаполісі та Портланді повідомила про арешти деяких учасників протестів за незначні порушення, повідомляє Reuters.

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