Протести, що тривають у США, мали здебільшого мирний характер у вівторок

Протести після смерті Джорджа Флойда тривають у США вже більше тижня. У вівторок протести мали здебільшого мирний характер, пише «Голос Америки».

В деяких регіонах мирні протести тривали і після початку комендантської години. Так, в Нью-Йорку, де доступ на Мангеттен було заблоковано поліцією, сотні людей перебували на Бруклінському мосту декілька годин.

В Атланті поліція використала сльозогінний газ проти протестувальників, які продовжували акцію протесту після дев‘ятої вечора - часу початку комендантської години.

Загалом, поліція заарештувала щонайменше 9 300 людей в країні, протягом минулого тижня, повідомляє АР.

Сотні людей залишались поблизу Білого дому в парку Лафаєт. Ситуація там була значно спокійнішою, ніж напередодні, коли поліція розштовхувала загалом мирних протестувальників, які були на шляху президента США Дональда Трампа до церкви Святого Іоанна.

Для посилення захисту району було встановлено чорний металевий паркан. За декілька кілометрів військові Національної гвардії стояли на сходах меморіалу Лінкольну.

Тисячі протестувальників також пройшли ходою в Лос-Анджелесі, де мер Ерік Гарсетті став на одне коліно разом з поліцейськими, виявляючи солідарність з протестувальниками.

Протести тривали в Маямі, Х‘юстоні, Орландо, Новому Орлеані та Сіетлі, Портланді, Орегоні та інших містах.

Акції проти брутальності поліції поширились у США після смерті Джорджа Флойда, афроамериканця, який помер після того, як поліцейський тиснув ногою на його шию. Штат Міннесота, де це трапилось, подав цивільний позов проти поліції Міннеаполіса за «систематичні дискримінаційні дії».

Поліцейського Дерека Шовіна, який, як видно з відео, тримав коліно на шиї Флойда а також трьох інших, які були на місці, було звільнено з поліції. Шовіну висунуто звинувачення у вбивстві.

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