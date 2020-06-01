Шосту ніч поспіль у США тривають протести

Масштабні акції протестів тривають у США через смерть Джорджа Флойда. В багатьох містах загалом мирні протести згодом набули насильницького характеру, надходили повідомлення про підпали, розбиті вітрини, пограбовані магазини. Намагаючись відтіснити протестувальників поліція застосовувала сльозогінний газ.

В низці міст, влада запровадила комендантські години. Лос-Анделес, Чикаго, Маямі, Детройт, Сан-Франциско та Філадельфія - серед 40 міст, які запровадили заборону на акціях протесту після настання темряви. Губернатори Техасу та Вірджинії запровадили надзвичайний стан, пише «Голос Америки».

Мер столиці США Вашингтон Мюріель Баузер запровадила комендантську годину ввечері в неділю а також звернулась по допомогу для поліції від Національної Гвардії.

Вашингтонська поліція застосовувала сльозогінний газ, щоб розчистити демонстрацію у більш ніж 1000 осіб поблизу Білого дому. Неподалік Білого дому було декілька підпалів. Один з них, за повідомленням місцевих пожежників, стався в підвалі єпископальної церкви Св. Іоанна.

В Нью-Йорку комендантську годину запроваджено не було. Там протягом дня, поліцейські тримались на відстані від протестувальників, але вночі були випадки, коли поліція розчищувала територію і проводила арешти; протестувальники жбурляли предмети в офіцерів.

Портестувальники заявляли, що виступають проти брутальності поліції а також расизму.

Протести почались після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, яка сталась після того, як його затримала поліція і поліцейський тримав коліно на його шиї більше восьми хвилин. Цьому офіцеру було пред‘явлено звинувачення у вбивстві. Влада запевнила, що забезпечить справедливість у цій справі.

Президент США Дональд Трамп звинуватив «Антіфа та інші радикальні групи лівого спрямування» у насильстві під час протесту.

Згідно до повідомлень ЗМІ, ввечері у п‘ятницю Секретна служба Білого дому супроводила Трампа у підземний бункер в Білому домі на певниий час, з метою забезпечення безпеки.

«Білий дім не коментує протоколи безпеки та рішення», - сказав «Голосу Америки речник Білого дому Джадд Дір, відповідаючи на питання про повідомлення.

Джо Байден, який, ймовірно, стане кандидатом від Демократичної партії США на президентських виборах, в неділю звернувся до афроамериканської громади в штаті Делавер.

Він попросив протестувальників не вдаватись до насильства.

«Нашій країні зараз болить, але ми не маємо дозволити цьому болю нас зруйнувати. Як президент, я допоможу у проведенні цієї розмови», - написав Байден у Twitter.

Міністр юстиції Вільям Барр в своїй заяві в неділю закликав зупинити насильство.

«Продовження насильства та руйнування власності ставить під загрозу життя та добробут інших і заважає мирним протестувальникам а також іншим громадянам», - заявив він.

Щонайменше 4 400 людей було заарештовано в країні протягом останніх двох днів, повідомляє АР.

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