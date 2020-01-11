В Ірані почались протести, після визнання країною вини за збиття літака МАУ

Сотні людей вийшли на протести в Ірані, після того, як влада країни визнала свою провину у випадковому збитті українського літака рейсу МАУ, повідомляє Reuters.

Протестувальники вимагають відставки верховного правителя країни Алі Хаменеї, звинувачуючи його у безвідповідальності та некомпетентності, передає «Радіо Свобода». Деякі іранці задавали питання, чому не було закрито повітря для цивільних перельотів після того, як Іран провів два ракетні удари по військовим базам в Іраку. Інші закликають до притягнення до відповідальності винуватців катастрофи.

Протести, за повідомленнями, почались біля університету в Тегерані.

Напередодні Іран визнав, що випадково збив український літак, і назвав причину авіакатастрофи "людською помилкою".

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людська помилка у час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до трагедії", - написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф у Twitter. "Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, родинам загиблих та народів, які постраждали".

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 176 людей.

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