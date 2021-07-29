Сенатори США поставили свою підтримку кандидатів на високі урядові посади в залежність від питання «Північного потоку-2»

12 американських сенаторів від Республіканської партії, які входять до Комітету Сенату США з банківських справ, мають намір виступити проти кандидатур, запропонованих на високі посади в Міністерстві фінансів США. Відповідний лист сенатори надіслали міністру фінансів країни Дженнет Єллен.

Опозиція триватиме доки адміністрація Байдена не запровадить «обов‘язкові санкції проти «Північного потоку-2», оголосили законодавці. Серед кандидатів, чиє призначення планують блокувати законодавці, Елізабет Розенберг, яка, к разі призначення, відповідатиме за питання санкцій у американському фінансовому відомстві.

«Допоки адміністрація не виконає Розділ 228 CAATSA [розділ закону «Про протидію противникам Америки шляхом санкцій», що передбачає запровадження санкцій проти будь-якої іноземної особи, яка умисно і суттєво порушує чи має намір порушити режим санцій США щодо Росії] або не вирішить адекватно питання покарання для Nord Stream 2 AG, ми маємо намір виступати проти кандидатів на посади в Міністерство фінансів США Браяна Нельсона та Елізабет Розенберг, якщо їхнє затвердження буде в порядку денному Комітету Сенату з банківських, житлових та міських питань», - написали законодавці.

Законодавці закликали Єллен «змінити курс щодо «Північного потоку-2» і вжити кроків на «захист європейських союзників та партнерів від зловмисної російської агресії».

«Північний Потік-2 – пишуть сенатори – прямо шкодить інтересам національної безпеки США, наших союзників і партнерів. У разі завершення, проект збільшить зловмисний вплив Володимира Путіна у Європі, дестабілізує крихку безпеку України та сприятиме подальшій російській агресії».

Раніше в інтерв‘ю CNN, американський сенатор-республіканець Тед Круз заявив, що він блокує призначення кандидатів на посади в Державному департаменті США, через ситуацію з «Північним Потоком-2».

«Я очікую на можливість зняти блокування, після того, як вони запровадять санкції проти «Північного потоку-2», як того вимагає федеральне законодавство», - наголосив він в інтерв‘ю агентству.

Наразі декілька десятків кандидатур на посаді в Держдепі очікують на схвалення комітетом Сенату.

В статті використано матеріали CNN.

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