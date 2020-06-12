Україна відкрила пункти пропуску в аеропортах і дозволила в'їзд іноземцям

Уряд відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземним громадянам. Про рішення, прийняте на засіданні Кабміну 12 червня, повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомив міністр, дозвіл на в’їзд поширюється на іноземців, які не є громадянами країн зі значним розповсюдженням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - зазначив Криклій.

Водночас, як повідомив міністр Криклій, українців з 15 червня готові приймати такі країни:

Албанія і США - без обмежень на кордоні, пов'язаних з коронавірусом, і без тестування.

Велика Британія - з умовою відбуття карантину упродовж 14 днів.

Туреччина і Туніс - за умови тестування по прибуттю.

Така оперативна інформація наразі; з 1 липня кордони для українців можуть відкрити Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція. Така можливість, як повідомляють у Міністерстві інфраструктури, буде розглянута після покращення епідемічної ситуації в Україні.

Міжнародне регулярне пасажирське авіасполучення в Україні відновлено з 15 червня.

Раніше, з 28 березня, український кордон через карантин був повністю закритий для регулярних пасажирських перевезень, у тому числі авіаційних.

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