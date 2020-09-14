«Нагадує угоду Путіна з Януковичем 2013 року». Експерти коментують візит Лукашенка до Сочі

Російський президент Володимир Путін оголосив, що Росія видасть Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів. «Ми домовились про те, що Росія надасть Білорусі у цей складний момент державний кредит у 1,5 мільярда доларів і ми це виконаємо», - заявив Путін перед переговорами з Лукашенком. Раніше Лукашенко заявляв про домовленість щодо рефінансування боргу Білорусі Росії обсягом 1 мільярд доларів.

Очікуваною новиною назвав пропозицію Путіна надати державний кредит Білорусі британський економіст Тімоті Еш в коментарі "Голосу Америки".

Він нагадав, що коли відбувались протести на українському Майдані, Янукович також їздив до Путіна у Сочі наприкінці 2013 року. Тепер справа про званий «борг Януковича», який Україна не визнає, перебуває в судах.

Путін запропонував Януковичу угоду з єврооблігацій на 15 мільярдів доларів. Лише 3 мільярди було розміщено і тепер стосовно них йде суперечка

«Пам‘ятаєте? Путін запропонував Януковичу угоду з єврооблігацій на 15 мільярдів доларів. Лише 3 мільярди було розміщено і тепер стосовно них йде суперечка. В основному це було за те, щоб Україна прийняла членство в Євразійському союзі, тому, як видається, ми це вже бачили на пострадянському просторі. Тепер це повторюється», - зауважив Еш.

Він відзначив складну фінансову ситуацію в Білорусі, зокрема падіння міжнародних резервів на тлі протестів. «Це знову таки дещо нагадує український сценарій - люди нервують, відчуваючи дискомфорт, коли відбуваються вуличні протести, забирають депозити з банків. Це ми бачили у Білорусі протягом останніх тижнів.», - говорить Еш.

Путін на зустрічі в понеділок не озвучив нічого нового і тому його довгострокові наміри щодо Лукашенка залишаються невідомими, пише CNN. «Для Росії основне занепокоєння в тому, щоб на початку кризи не втратити Білорусь у протистоянні з Заходом, не дозволити нестабільну та непередбачувани ситуацію в сусідній країні і не дозволити людям змінити керівництво», - говорить в коментарі агенції Кір Гайлз, головний консультант з Росії та Євразії аналітичного центру Четгем Хаус.

Щойно з’являються будь-які лідери, їх депортують або ув‘язнюють. Це ускладнює ситуацію для Росії, бо якщо переводити фокус політики, варто знати - на кого

Путін намагається щонайменше певний час утримати Лукашенка при владі, бо не бачить альтернативи йому в Білорусі, говорить білоруський експерт Артьом Шрайбман. В коментарі FT, засновник мінської консультаційної компанії Sense Analytics Шрайбман, заявив, що Росія підтримуватиме Лукашенка, бо не бачить альтернативи, через постійне придушення опозиції в Білорусі. «Щойно з’являються будь-які лідери, їх депортують або ув‘язнюють. Це ускладнює ситуацію для Росії, бо якщо переводити фокус політики, варто знати - на кого».

Лідерка Білоруської опозиції Світлана Тихановська висловила розчарування тим, що Путін захотів «вести переговори з диктатором, а не білоруським народом» і заявила, що будь-які домовленості з Білоруссю не матимуть законної сили. «Всі домовленості, підписані з нелегітимним Лукашенком, будуть переглянути новою владою». «Росіяни, ваші податки підуть на те, щоб оплатити наше побиття. Ми переконані - ви не хочете, щоб так було», - заявила Тихановська коментуючи новину про кредит.

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