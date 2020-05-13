Верховна Рада проголосувала за «банківський закон», важливий для нової програми МВФ

270 голосами «За» українські парламентарі затвердили в цілому закон про «Внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Саме затвердження цього закону називалось основною умовою для укладання угоди з МВФ за новою програмою стенд-бай. Законопроект має не допустити повернення націоналізованих банків їхнім попереднім власникам.

Перед голосуванням до депутатів звернувся президент України Володимир Зеленський. Він назвав голосування «історичним» і закликав підтримати законопроект, щоб «захистити українську економіку і допомогти Україні саме зараз».

Як раніше повідомляв «Голос Америки», 7 травня МВФ оголосив, що замість програми розширеного фінансування, що передбачає втілення Україною довгострокових реформ, МВФ зосередиться на програмі «стенд-бай» у переговорах з Україною, що дозволить підтримати антикризові заходи України

Зміна в програмі практично не позначиться на обсягах фінансування в короткостроковій перспективі, зауважує Рашкован. Україна може отримати 5 мільярдів доларів як за новою, так і за старою програмами МВФ, зауважує Рашкован.

За його оцінками, Україна вже до кінця 2020 року може отримати 3,5 мільярда доларів від МВФ а також ще більше двох мільярдів доларів додаткових коштів за програмами Світового банку та МВФ, фінансування за якими відбувається за умови наявності програми від МВФ.

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