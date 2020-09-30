Рада Безпеки ООН закликала "негайно припинити військові дії" у Нагорному Карабасі

Рада Безпеки ООН закликала Вірменію та Азербайджан “негайно припинити бойові дії” у районі Нагірний Карабах, що тривають вже три дні.

У заяві, яку одноголосно схвалили всі 15 членів ради у вівторок, також підтримується заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до сторін конфлікту послабити напругу і повернутися до переговорів.

Рада висловила “глибоку стурбованість у зв'язку з повідомленнями про великомасштабні військові дії вздовж лінії зіткнення в зоні нагірно-карабахського конфлікту” і “рішуче засудила застосування сили”.

Радбез висловив підтримку “провідної ролі” ОБСЄ в Європі, яка намагається виступити посередником у мирних переговорах. Рада Безпеки закликала сторони конфлікту “тісно співпрацювати з ОБСЄ для негайного відновлення діалогу без попередніх умов”.

Зустріч Радбезу відбувалась за закритими дверима. Окремі члени Ради Безпеки оприлюднили свої позиції, зокрема Естонія (непостійний член Ради) заявила про неприпустимісь участі третіх сторін у цьому конфлікті.

“Ми б хотіли нагадати, що непряма участь в конфлікті країн ззовні є неприйнятною і лише посилить напругу в регіоні”, - заявив представник Естонії. Раніше звучали звинувачення щодо втручання Туреччини та Росії в події в регіоні.

Туреччина у цьому конфлікті відверто підтримує Азербайджан. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, відвідуючи азербайджанське посольство в Анкарі, назвав єдиним вирішенням конфлікту навколо Нагірного Карабаху вихід Вірменії з цієї самопроголошеної республіки.

У свою чергу Росія - союзниця Вірменії в Організації Договору про колективну безпеку - закликала турецьку владу утриматися від публічної підтримки Баку та сприяти дипломатичному врегулюванню ситуації навколо невизнаної республіки.

У вівторок прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив ситуацію у Нагірному Карабасі з президентом Росії Володимиром Путіним, після чого заявив, що Єреван поки не має наміру звертатись за допомогою до членів пострадянського договору про безпеку, втім у майбутньому не виключає цього.

Пашинян уточнив, що не обговорював з Путіним можливість російського військового втручання в конфлікт навколо Нагірного Карабаху.

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