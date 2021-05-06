Пентагон відслідковує падіння некерованої китайської ракети на Землю

Ракета, яку запустив Китай у вівторок, втратила керування і може увійти в атмосферу і впасти на Землю вже цими вихідними. Місце можливого падіння наразі невідоме.

В Пентагоні США запевнили: США відслідковують траекторію руху ракети і її уламків і вживатимуть закидові, якщо уламки загрожуватимуть населеним зонам.

Командування космічних сил США відслідковує рух уламків ракети, заявив речник Пентагону Джон Кірбі у середу. Корпус ракети «практично не постраждав», сказав посадовець.

Після запуску 29 квітня в Китаї ракета почала обертатись навколо Землі на високій швидкості за непостійною траекторію і поступово знижуватись.

Випадок з ракетою привернув увагу до збільшення кількості так званого «космічного сміття».

США готові співпрацювати з іншим країнами задля вирішення цієї проблеми, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. «США віддані вирішенню проблем ризику зростання забруднення космічними уламками і збільшення діяльності в космосі, і ми хочемо співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб просувати лідерство і відповідальну поведінку», заявила Псакі і закликала країни до відповідальних дій у космосі.

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